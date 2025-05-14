СТЦ: международные компании неофициально демонстрируют желание вернуться в Россию

Международные компании, ранее покинувшие российский рынок, неофициально демонстрируют заинтересованность в возвращении, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в интервью телеканалу «Звезда». Пока конкретных заявлений или запросов от компаний не поступает, но идут предварительные неформальные контакты.

Люлин подчеркнул, что первыми выразили желание возобновить присутствие в России преимущественно европейские и азиатские фирмы, многие из которых испытывали сожаление при уходе, потеряв значительную долю прибыли и клиентуры.

Среди препятствий, препятствующих быстрому возврату, остаются международные ограничения в виде санкций и заполненный новыми игроками рыночный вакуум, возникший после ухода прежних игроков. Улучшение политической обстановки и ослабление напряжения могли бы послужить стимулом для повторного входа зарубежных брендов.

Эксперт отдельно выделил необходимость поддерживать российских производителей, так как внутренняя экономика сохраняет приоритет перед иностранными компаниями.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте