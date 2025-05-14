СТЦ: международные компании неофициально демонстрируют желание вернуться в Россию
Международные компании, ранее покинувшие российский рынок, неофициально демонстрируют заинтересованность в возвращении, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в интервью телеканалу «Звезда». Пока конкретных заявлений или запросов от компаний не поступает, но идут предварительные неформальные контакты.
Люлин подчеркнул, что первыми выразили желание возобновить присутствие в России преимущественно европейские и азиатские фирмы, многие из которых испытывали сожаление при уходе, потеряв значительную долю прибыли и клиентуры.
Среди препятствий, препятствующих быстрому возврату, остаются международные ограничения в виде санкций и заполненный новыми игроками рыночный вакуум, возникший после ухода прежних игроков. Улучшение политической обстановки и ослабление напряжения могли бы послужить стимулом для повторного входа зарубежных брендов.
Эксперт отдельно выделил необходимость поддерживать российских производителей, так как внутренняя экономика сохраняет приоритет перед иностранными компаниями.