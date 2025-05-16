В СТЦ предположили, что IKEA и H&M станут последними брендами, вернувшимися в Россию
Вероятность возвращения шведских компаний IKEA и H&M на российский рынок крайне низкая. Об этом заявила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева в интервью РИА «Новости».
По мнению специалиста, оба бренда примут такое решение самыми последними.
«Мы как эксперты рынка выражаем серьезный скепсис в отношении шведских брендов. У них, как правило, принципиальные решения», — цитирует эксперта радио Sputnik.
Исключение составляет испанский ритейлер Zara, который, возможно, вернется в торговые центры России к 2027 году. Российским брендам потребуется еще минимум два года, чтобы завоевать доверие потребителей и занять освободившиеся ниши, заключила Кермедчиева.