В СТЦ предположили, что IKEA и H&M станут последними брендами, вернувшимися в Россию

Вероятность возвращения шведских компаний IKEA и H&M на российский рынок крайне низкая. Об этом заявила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева в интервью РИА «Новости» .

По мнению специалиста, оба бренда примут такое решение самыми последними.

«Мы как эксперты рынка выражаем серьезный скепсис в отношении шведских брендов. У них, как правило, принципиальные решения», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Исключение составляет испанский ритейлер Zara, который, возможно, вернется в торговые центры России к 2027 году. Российским брендам потребуется еще минимум два года, чтобы завоевать доверие потребителей и занять освободившиеся ниши, заключила Кермедчиева.