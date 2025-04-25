Белый дом: Трамп каждый день работает над разрешением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп каждый день думает об урегулировании конфликта на Украине. Внимание американского лидера сфокусировано на этом вопросе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Axios.

«Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир, — таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной», — отметила она.

По словам Левитт, Трамп очень рано приходит в Белый дом и уходит также поздно. Он мало спит и работает практически 24 часа в сутки. При этом президент не забывает про внутренние проблемы США.

В интервью журналу Time Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за желания властей страны вступить в НАТО. Однако республика никогда не присоединится к альянсу.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, который признал необходимость устранения коренных причин конфликта.