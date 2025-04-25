Лавров подтвердил готовность России заключить сделку по Украине

Лавров: Россия готова к сделке по Украине, но она требует доработки ряда условий

Россия готова к сделке с Соединенными Штатами по Украине, однако есть требующие доработки определенные элементы. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в своих заявлениях американский президент Дональд Трамп нередко упоминает сделку, российская сторона готова ее заключить.

«Однако остаются некоторые конкретные моменты, элементы этой договоренности, которые требуют доработки. Сейчас мы как раз занимаемся этим процессом», — оказал министр.

По словам Лаврова, президент США справедливо верит в то, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении.

При этом Трамп, предположил глава МИД, единственный лидер, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации.

Ранее стало известно, что до конца недели спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Россию. Администрация Трампа намерена продолжить диалог ради урегулирования украинского кризиса.