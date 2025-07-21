Армяне смогут спасти и сохранить Армению, если лишат власти премьер-министра Никола Пашиняна, посягнувшего на Армянскую апостольскую церковь. Об этом заявила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, армянам пора осознать, кто они есть и что у них нет других святынь, кроме ААЦ, «кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом». И все это растоптал Пашинян.

Симоньян напомнила, что ААЦ пытались уничтожить и римляне, и персы, и османы, но безуспешно. И впервые этим занялся человек, который по происхождению является армянином, что неслыханно.

Журналистка добавила, что в руках армян его судьба. И если они его не лишат власти, то им придется уйти самим, как уже «ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха». И распрощаться с армянской государственностью, причем долго этого ждать не придется.

«Пашинян — это не просто предатель своего народа, это не просто предатель своей веры. Это действительно какой-то маленький кусок Антихриста, явившийся перед нашими глазами», — подчеркнула медиаменеджер.

Симоньян резюмировала, что Армения как государство может остаться только в истории, а народ будет рассеян по миру, если Пашинян останется у власти. Если их это устраивает, значит заслужили.

Ранее Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине, а до этого заявил, что «освободит» ААЦ.