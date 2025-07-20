Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви из его резиденции

Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян из его резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян Гарегина II (в миру — Ктридж Нерсисян) из его резиденции в Эчмиадзине. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — написал политик.

В июле Пашинян выдвинул обвинение в адрес главы Армянской апостольской церкви в нарушении обета безбрачия и потребовал его отставки.

В июне в Армении под арест отправили российского мецената и предпринимателя Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Бизнесмена обвинили в призывах к свержению власти, что вызвало возмущение диаспоры во всем мире.

Также армянские правоохранители арестовали архиепископа Баграта Галстаняна — главу движения «Священная борьба». Также он возглавлял манифестантов, требовавших отставки Пашиняна в прошлом году.

Ранее Пашинян заявил, что у Гарегина II нет связи с Иисусом Христом.