Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам

Sun: власти Мальдив запретят въезд израильским гражданам

Фото: Unsplash

Власти Мальдив запретят израильтянам въезжать в страну. Такое решение правительство приняло на фоне возмущения из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщила газета Sun.

Министр внутренних дел Али Ихусан заявил, что правительство внесет необходимые поправки в законодательство, чтобы ограничить въезд по израильским паспортам.

Для ускорения процесса кабмин организовал специальный комитет. В эту структуру вошли генпрокурор, министры экономики, туризма, внутренних дел и глава МИД. Правительство также назначило спецпосланника президента, который будет проводить сбор средств для палестинцев и вести переговоры с другими мусульманскими государствами с целью урегулирования конфликта в анклаве.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, политику нельзя давать возможность выступать перед конгрессом.

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