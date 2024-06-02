Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам

Власти Мальдив запретят израильтянам въезжать в страну. Такое решение правительство приняло на фоне возмущения из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщила газета Sun .

Министр внутренних дел Али Ихусан заявил, что правительство внесет необходимые поправки в законодательство, чтобы ограничить въезд по израильским паспортам.

Для ускорения процесса кабмин организовал специальный комитет. В эту структуру вошли генпрокурор, министры экономики, туризма, внутренних дел и глава МИД. Правительство также назначило спецпосланника президента, который будет проводить сбор средств для палестинцев и вести переговоры с другими мусульманскими государствами с целью урегулирования конфликта в анклаве.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, политику нельзя давать возможность выступать перед конгрессом.