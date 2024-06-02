Нетаньяху в США назвали «военным преступником»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Исмаил Хания виновны в нарушении международных норм. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский сенатор Берни Сандерс.
«Биньямин Нетаньяху — военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», — подчеркнул политик.
Так же он положительно отозвался по поводу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху и Хании.
«Оба этих человека вовлечены в явные и возмутительные нарушения международных норм», — подчеркнул сенатор.
Ранее Нетаньяху резко осудил решение главного прокурора МУС Карима Хана добиться выдачи ордеров на арест самого Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.
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