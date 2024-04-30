Макрона уличили в стремлении необычным способом повлиять на Путина | 360°

Мир 30 апреля 2024, 16:54 Макрона уличили в стремлении необычным способом повлиять на Путина Bloomberg: Макрон будет пытаться повлиять на Путина через Си Цзиньпина IMAGO/Alexis Sciard / Global Look Press

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Лидер Франции Эммануэль Макрон планирует оказать влияние на президента Владимира Путина с помощью главы другого государства — председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В издании отметили, что Макрон будет стараться наладить контакт с Си Цзиньпином во время его визита в Европу. Французский лидер попытается уговорить главу КНР, чтобы тот попросил Путина закончить конфликт на Украине, предположили в агентстве.

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«Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию», — указали журналисты.

Председатель Китая 5–10 мая посетит три европейские страны: Францию, Сербию и Венгрию. Детали этих деловых визитов МИД не уточнил. Ранее издание Politico анонсировало одну из возможных тем переговоров Си Цзиньпина и Макрона. В газете заявили, что главы государств поднимут вопрос восстановления отношений двух стран. В то же время агентство AFP предположило, что разговор лидеров будет касаться конфликта на Украине.