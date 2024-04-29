Си Цзиньпин в начале мая посетит три европейские страны | 360°

Мир 29 апреля 2024, 11:59 Си Цзиньпин в начале мая посетит три европейские страны Глава КНР Си Цзиньпин 5–10 мая приедет во Францию, Сербию и Венгрию Sheng Jiapeng/XinHua / Global Look Press

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Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в мае в европейское турне и посетит Францию, Сербию и Венгрию. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сообщила пресс-служба ведомства.

Си Цзиньпин отправится в три европейские страны с деловым визитом. Он уже получил приглашение от лидера Франции Эммануэля Макрона, главы Сербии Александра Вучича и президента Венгрии Тамаша Шуйока.

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Подробности поездки во внешнедипломатическом ведомстве не привели.

В марте газета Politico предположила, что одной из тем переговоров председателя КНР и президента Франции станет вопрос восстановления отношений Китая и Европы. По информации AFP, Си Цзиньпин и Макрон также планируют обсудить конфликт на Украине.

Ранее политолог Кирилл Котков отметил, что Китай не является «влиятельным игроком» в украинской ситуации. По его словам, китайская сторона не имеет рычагов давления и не сможет заставить Запад устроить конференцию или провести мирные переговоры.