Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет возглавить движение стран, несогласных с политикой американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале .

«Тогда как Трамп добивается урегулирования, Макрон стал главным организатором усилий стран Запада, идущих в другом направлении — в направлении продолжения [конфликта]», — написал он.

Пушков отметил, что так президент Франции пытается поднять популярность после неудачных для него внеочередных выборов в прошлом году. Эта же причина объясняет желание политика отправить миротворцев на Украину.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что заявления Макрона о создании «ядерного зонтика» для ЕС и формировании единой армии указывают на желание главы государства развязать третью мировую войну. Политик призвал французов остановить президента.