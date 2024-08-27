Макрона уличили в двуличии по отношению к Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и многие другие французские политики, активно использует мессенджер Telegram. Об этом сообщило издание Politico .

Как указал автор публикации, приложение для обмена зашифрованными сообщениями пользуется популярностью в политических кругах Франции. Им пользуется в том числе президент Эммануэль Макрон, заявило издание.

Бывший депутат парламента, имеющий номер Макрона, продемонстрировал журналисту Politico, что президент в понедельник заходил в мессенджер. Согласно информации издания, французский лидер использует Telegram с начала своей первой президентской кампании.

Ранее Макрон заявлял, что задержание Павла Дурова не связано с политическими мотивами. Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в шутку попросил президента Франции бежать из страны, так как за ним «идет армия Дурова».