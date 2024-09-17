Макрона толкнули к выходу. Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте президента

РИА «Новости»: во Франции 17 сентября рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

Фото: РИА «Новости»

Члены Нацсобрания 17 сентября рассмотрят резолюции об импичменте президента Эммануэля Макрона, сообщило РИА «Новости». Инициативу внесли депутаты левой партии «Непокорившаяся Франция».

Поводом для этого стал отказ Макрона в допуске левых к формированию правительства. Предложение выдвинули в соответствии с положениями конституции Франции. Против него выступил бывший президент Франции, ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд. В 2016 году резолюцию о его импичменте назвали неприемлемой.

За отстранение Макрона от власти высказался 81 депутат. В конце августа несколько сотен жителей Парижа вышли на городские улицы с требованием отставки французского лидера. Его обвинили в подрыве демократии и угрозе суверенитету страны.

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