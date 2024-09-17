Макрона толкнули к выходу. Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте президента

Члены Нацсобрания 17 сентября рассмотрят резолюции об импичменте президента Эммануэля Макрона, сообщило РИА «Новости». Инициативу внесли депутаты левой партии «Непокорившаяся Франция».
Поводом для этого стал отказ Макрона в допуске левых к формированию правительства. Предложение выдвинули в соответствии с положениями конституции Франции. Против него выступил бывший президент Франции, ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд. В 2016 году резолюцию о его импичменте назвали неприемлемой.
За отстранение Макрона от власти высказался 81 депутат. В конце августа несколько сотен жителей Парижа вышли на городские улицы с требованием отставки французского лидера. Его обвинили в подрыве демократии и угрозе суверенитету страны.
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