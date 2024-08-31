Парижане устроили митинг против Макрона

Участники митинга партии «Патриоты» в Париже потребовали отставки Макрона

Фото: Unsplash

На площади Данфер-Рошро в Париже прошла акция протеста против правления президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько сотен человек потребовали сместить его с должности, сообщило РИА «Новости».

Парижане организовали митинг по призыву партии «Патриоты». Их возмутило, что спустя 45 дней после внеочередных парламентских выборов власти так и не сформировали новое правительство.

Французы обвинили Макрона в подрыве демократии, непризнании результатов голосования и угрозе суверенитету страны.

«Он сам нарушил конституцию, не признав результаты выборов, он не считается с мнением народа. Нас просили голосовать, мы переносили отпуска. И радо чего? Макрон должен уйти», — сказал протестующий по имени Жером.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо регулярно критикует действующего президента. RT сообщил, что он обвинил Макрона в обмане основателя Telegram Павла Дурова.

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