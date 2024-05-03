Мир 03 мая 2024, 08:16 Макрона предостерегли от ошибки Наполеона Вице-спикер парламента Крыма Фикс: Франция не простит Макрону новых кладбищ Luc Nobout/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Французы не простят президенту республики Эммануэлю Макрону новых кладбищ в случае ввода войск на Украину. Такое мнение выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА «Новости».

Макрон заявлял о возможной отправке войск на Украину, если российская сторона прорвет линию фронта. Он заверял, что «многие страны Евросоюза» согласились с его подходом к ситуации.

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«Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь», — подчеркнул Фикс.

По его словам, французы не простят Макрону новых солдатских кладбищ. Фикс предположил, что президент республики так не любит свой народ, что стремится любой ценой и способами втянуть его в прямой конфликт.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о панике на Западе. По его словам, в Европе обеспокоились тем, что события в постсоветской республике пошли не по их плану.