Макрона назвали «предвестником паники» Запада из-за ситуации на Украине | 360°

Мир 03 мая 2024, 03:51 Макрона назвали «предвестником паники» Запада из-за ситуации на Украине Меркурис: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о панике на Западе РИА «Новости»

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки западных войск на Украину свидетельствуют о панике среди стран НАТО по поводу перспектив конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, коллективный Запад обеспокоен тем, что события на Украине пошли не по разработанному им плану. Очередной пакет американской помощи киевскому режиму не дал ожидаемых результатов — ВСУ оказались неспособны противостоять российским войскам.

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Эксперт отметил, что сигналом тревоги стало интервью Макрона изданию The Economist, которое журнал озаглавил следующим образом: «Срочное послание Эммануэля Макрона для Европы».

«Сегодня надежный предвестник паники — это Макрон, он предоставил еще одно доказательство этому», — подытожил Меркурис.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что ввод французских войск на Украину закончится для Франции серьезными потерями.