Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах по Украине

Трамп о предложении Путина: это потенциально великий день для России и Украины

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать потенциально великим событием. На это указал президент США Дональд Трамп на странице своей социальной сети Truth Social .

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены! Как мы надеемся, эта кровавая баня подойдет к концу. Это будет новый и лучший мир. Продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться в том, что это произойдет», — отметил глава Белого дома.

Путин предложил украинской стороне провести 15 мая переговоры в Стамбуле. Российский лидер отметил, что страны, вероятно, смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Путин отмечал, что необходимо реальное перемирие, которое станет первым шагом к устойчивому и долгосрочному миру.