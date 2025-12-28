Макрон выразил соболезнования, назвав Брижит Бардо воплощением свободной жизни

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо, отметив, что она стала символом свободы и целой эпохи во французской культуре. В публикации в соцсети X французский лидер подчеркнул, что актриса была не просто кинозвездой, а воплощением свободной жизни и французского духа, чья слава вышла далеко за пределы страны.

«Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всемирное сияние. Она трогала нас», — написал он.

О кончине артистки в возрасте 91 года в воскресенье сообщило агентству AFP руководство Фонда Бардо.

Макрон напомнил о ее влиянии на культуру, образ Марианны, который ассоциировался с ее внешностью, а также о многолетней борьбе актрисы за защиту животных. По словам президента, Франция скорбит по легенде века.

Ранее французские СМИ сообщали, что осенью Бардо несколько раз проходила лечение в частной клинике в Тулоне. В октябре она перенесла операцию из-за тяжелого заболевания, характер которого не раскрывался, а в ноябре вновь была госпитализирована.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В кино она дебютировала в начале 1950-х, а мировую известность ей принесла главная роль в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину» (1956). За почти 20 лет карьеры актриса снялась более чем в 50 фильмах, среди которых «Бабетта идет на войну», «Истина», «Вива, Мария!», а также сыграла в голливудской ленте «Милая Брижит». Помимо кино, Бардо записала десятки песен и закрепила за собой образ одной из главных икон французского и мирового кинематографа XX века.