Политолог Рубинский отметил, что французский премьер Лекорню ушел в отставку из-за проблем с госдолгом

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя всего 27 дней после вступления в должность. Основной причиной такого решения могли стать разногласия с президентом Эммануэлем Макроном по вопросам управления госдолгом, заявил специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский в беседе с ИА НСН .

Как отметил эксперт, Франция столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, так как обслуживание долга поглощает значительную часть бюджета. Нужна либо налоговая реформа, либо сокращение расходов, но Макрон отвергает оба варианта, боясь оттолкнуть инвесторов.

«Правые за то, чтобы сокращать расходы, левые - чтобы вводить налоги на крупные состояния. От этого находящийся уже семь лет на посту президента Франции Макрон категорически отказывался, считая, что это отпугнет капиталы из страны», —подчеркнул Рубинский.

Теперь перед Макроном встает сложная задача формирования нового кабинета министров и восстановления доверия избирателей, ведь впереди выборы и возможные изменения в расстановке политических сил, добавил политолог.