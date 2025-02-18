России вернут ее активы, замороженные в западных странах, однако это может произойти с некоторыми оговорками. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik.
«В конце концов, их активы на нашей территории ничуть не меньше, чем наши там. Мы их все просто конфискуем», — отметил специалист.
Хазин выразил уверенность в возвращении замороженных активов в Россию, но не исключил, что Запад может сделать это какими-то странными способами. Возврат российских активов — это технический вопрос, подчеркнул экономист.
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