России вернут ее активы, замороженные в западных странах, однако это может произойти с некоторыми оговорками. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik.

«В конце концов, их активы на нашей территории ничуть не меньше, чем наши там. Мы их все просто конфискуем», — отметил специалист.

Хазин выразил уверенность в возвращении замороженных активов в Россию, но не исключил, что Запад может сделать это какими-то странными способами. Возврат российских активов — это технический вопрос, подчеркнул экономист.