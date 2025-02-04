Евросоюз призвали «креативно» потратить замороженные российские активы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу следует «креативно использовать» замороженные российские активы. Ее заявление об этом опубликовало РИА «Новости».
«Невероятно важно, что государства-члены продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины», — сказала она во время выступления на конференции послов европейских стран в Брюсселе.
На прошлой неделе британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские правительства боятся, что Россия когда-нибудь придет за своими замороженными активами. По его словам, каждая западная страна переживает бюджетный кризис, поэтому Европу пугает перспектива начала переговоров между США и Россией в ближайшие недели, ведь это может привести к частичной отмене санкций.
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