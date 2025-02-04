Евросоюз призвали «креативно» потратить замороженные российские активы

«Невероятно важно, что государства-члены продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины», — сказала она во время выступления на конференции послов европейских стран в Брюсселе.

На прошлой неделе британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские правительства боятся, что Россия когда-нибудь придет за своими замороженными активами. По его словам, каждая западная страна переживает бюджетный кризис, поэтому Европу пугает перспектива начала переговоров между США и Россией в ближайшие недели, ведь это может привести к частичной отмене санкций.