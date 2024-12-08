Макрон вынудил Трампа встретиться с Зеленским

Axios: Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп не собирался проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сайт Axios .

По его данным, встретиться с Зеленским Трампа уговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он несколько дней пытался убедить республиканца в необходимости провести переговоры с украинским лидером в Париже.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — отметило издание.

По его информации, беседа продлилась меньше часа и была «хорошей и плодотворной». Газета The New York Times предположила, что встреча в Елисейском дворце явилась прелюдией к предстоящим переговорам с Россией.

Ранее Трамп призвал Украину не ждать от США прежних объемов военной помощи. Он также выразил надежду, что стороны смогут урегулировать конфликт.