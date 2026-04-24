Макрон заявил, что уйдет из политики

Президент Франции Эммануэль Макрон после окончания президентского срока может уйти из политики. С таким сенсационным заявлением он выступил при разговоре с учащимися франко-кипрской школы в Никосии, кадры опубликовали на странице Елисейского дворца в соцсети Х .

Макрон рассказал, что до прихода на пост главы государства сначала консультировал других президентов и работал министром. Потом решил, что способен и сам изменить ситуацию в стране, если создаст свою партию.

«Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после», — заявил французский лидер.

Его заявление вызвало широкий резонанс. Представители СМИ попросили Макрона прокомментировать свое заявление, но тот отказался. Журналисты расценили его слова как намерение покинуть политическую сцену после окончания его президентского срока в 2027 году.

Ранее Макрон приветствовал выделение кредита ЕС Украине. По его словам, это решение стало сильным сигналом для России, как и утверждение 20-го пакета антироссийских санкций.