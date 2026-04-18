Лукашенко назвал европейских политиков временщиками

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд европейских политиков — временщики, не думающие о своем народе. Об этом ведущему RT Рику Санчесу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Они временщики: пришли, схватили и ушли — вот основа их политики», — подчеркнул он.

Глава государства объяснил, что проблема политиков Евросоюза состоит в том, что они не учитывают интересы своих граждан. По его мнению, европейским лидерам следует многому поучиться у России и Белоруссии.

Также глава республики выступил с критикой американского президента Дональда Трампа.

«Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что лидеру необходимо время, чтобы «войти в эту бурную реку» и эффективно вести работу на своем посту.

Ранее Лукашенко призвал граждан мобилизоваться. Белорусам следует действовать эффективнее, чтобы пережить «сложное время», уточнил он.