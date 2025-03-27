Макрон собрался созвониться с Трампом после саммита «коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить американскому коллеге Дональду Трампу после саммита «коалиции желающих», чтобы проинформировать его о том, что для Украины может сделать Европа. Об этом сообщил Bloomberg .

«Макрон решил позвонить Трампу после саммита», — отметил источник агентства.

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Париж 26 марта. Он примет участие в саммите и обсудит с его участниками прошедшие с США переговоры в Саудовской Аравии.

После встречи с Макроном политик заявил, что «пора переходить к присутствию в стране контингента партнеров Киева и серьезным дискуссиям о гарантиях безопасности».

Нейтральный статус Украины — одно из главных требований России для последующих гарантий безопасности и урегулирования конфликта. Зеленский отмечал, что страна заинтересована во вступлении в НАТО.