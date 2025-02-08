Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ

Франции следует к 2030 году увеличить число специалистов в области искусственного интеллекта до 100 тысяч. Об этом Le Parisien заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он обратил внимание на стремительное развитие технологий и призвал французов идти в ногу со временем.

«Когда мир ускоряется, мы не можем решить замедлиться», — подчеркнул лидер Франции.

Глава государства отметил, что страна не может пропустить «революцию ИИ», так как в противном случае есть риск потерять контроль над этой технологией. Он рекомендовал не бояться инноваций и не позволить рынку ИИ структурироваться между США и Китаем.

Несмотря на то, что во Франции готовят много специалистов по математике и IT, многие из них уезжают за границу, рассказал Макрон. По его словам, государству следует изменить эту ситуацию.

Ранее журналистка Наташа Рэй опубликовала статью о прошлом супруги французского президента — Брижит Макрон. Она не исключила, что та является трансгендером. RT сообщил, что Рэй планирует подать в суд на главу государства за подделку документов.