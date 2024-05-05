Макрон разработал «сентиментальный план» для давления на Китай | 360°

05 мая 2024, 11:51
Макрон разработал «сентиментальный план» для давления на Китай
Reuters: Макрон отвезет Си Цзиньпина на родину своих предков
Французский президент Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина надавит на него по вопросу Украины. Для этого он отвезет китайского лидера на свою «малую родину» в Пиренеи, сообщило агентство Reuters.
По информации издания, президент Франции планирует расположить к себе Си Цзиньпина и показать ему родину предков — место, где родилась бабушка Макрона по материнской линии.
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Таким образом французский лидер ответит на приглашение председателя КНР на чайную церемонию в бывшем доме его отца в Гуанчжоу.
«Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения», — указали в агентстве.
Си Цзиньпин приедет в Европу 5 мая и нанесет визит в три страны: Францию, Сербию и Венгрию. По версии AFP, Макрон и китайский лидер обсудят конфликт на Украине. В газете Politico предположили, что главной темой переговоров будет вопрос восстановления отношений Китая и Европы.
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