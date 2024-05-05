Макрон разработал «сентиментальный план» для давления на Китай | 360°

Мир 05 мая 2024, 11:51 Макрон разработал «сентиментальный план» для давления на Китай Reuters: Макрон отвезет Си Цзиньпина на родину своих предков Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

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Французский президент Эммануэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина надавит на него по вопросу Украины. Для этого он отвезет китайского лидера на свою «малую родину» в Пиренеи, сообщило агентство Reuters.

По информации издания, президент Франции планирует расположить к себе Си Цзиньпина и показать ему родину предков — место, где родилась бабушка Макрона по материнской линии.

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Таким образом французский лидер ответит на приглашение председателя КНР на чайную церемонию в бывшем доме его отца в Гуанчжоу.

«Макрон всегда обаятелен, он пытается привлечь на свою сторону иностранных лидеров, устанавливая с ними личные отношения», — указали в агентстве.

Си Цзиньпин приедет в Европу 5 мая и нанесет визит в три страны: Францию, Сербию и Венгрию. По версии AFP, Макрон и китайский лидер обсудят конфликт на Украине. В газете Politico предположили, что главной темой переговоров будет вопрос восстановления отношений Китая и Европы.