Макрона назвали «чудо-воином» после слов о Путине

Пушков прокомментировал слова французского лидера о готовности вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Некоторые европейские лидеры делают смелые заявления, но не предпринимают никаких шагов.

«Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова… Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что коалиция «способных и желающих» сейчас больше похожа на коалицию «неспособных и нежелающих».

Макрон заявил, что поговорит с Путиным, если беседа станет полезной для урегулирования конфликта. Соглашение о прекращении огня «никоим образом» не решит украинский вопрос, считает президент Франции.