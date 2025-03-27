Макрон проговорился о роли западных миротворцев на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские миротворцы, которых Запад хочет направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения. Об этом сообщили в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х .

Французский лидер пояснил, что миротворческие силы не будут размещены на линии фронта. Их целью не будет «являться конфликт с вооруженными силами России».

При этом Макрон добавил, что в случае «новой агрессии» против Украины и атаки на западных военных, в рамках их вовлечения в конфликт они отреагируют согласно решению главнокомандующего.

«Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — сказал он.

Французский лидер добавил, что не понимает, почему они задают себе такой вопрос в отношении Украины, так как раньше такого не было. Западные миротворцы в других местах просто дислоцировались в рамках миссии. Макрон также выразил уверенность, что европейские миротворцы нужны на Украине, чтобы гарантировать «долгосрочный мир».

Ранее на Западе обсудили отправку двух групп миротворцев на Украину, которые будут действовать под эгидой ООН. Военных планируют набрать в Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Индонезии.