Запад задумался об отправке миротворцев из Азии на Украину

На Западе обсуждается возможность отправки на Украину двух групп миротворцев, одна из которых будет состоять из представителей стран Азии и Южной Америки. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica .

«Хотя мирные переговоры между Россией и Украиной фактически еще не начались, выдвигается „гарантийный план“ на случай, если перемирие между Москвой и Киевом действительно будет подписано», — отметило издание.

Миротворцев планируют набрать из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Они будут действовать под эгидой ООН. Сценарий с миротворцами стали обсуждать из-за того, что Россия выступает категорически против размещения на границе войск НАТО и Евросоюза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС отправить на Украину войска без разрешения России. Он подтвердил, что французская сторона готова задействовать несколько тысяч миротворцев. По его словам, с помощью военных Европа продемонстрирует Украине свою поддержку.