Макрон призвал Еврокомиссию запретить соцсети детям младше 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подготовить общеевропейский закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на письмо французского лидера.

Макрон призвал разработать единые правила для всех стран объединения и обеспечить надежное подтверждение возраста пользователей. При этом система, по его мнению, должна учитывать требования к защите персональных данных.

Кроме того, он призвал регулировать функции соцсетей, способные вызывать зависимость, и заранее вводить стандарты безопасности. Среди возможных мер он назвал ограничение времени использования платформ.

«Ситуация требует срочных мер», — подчеркнул Макрон.

Конституционный совет Франции признал предложенный запрет несовместимым с законодательством Евросоюза. Несмотря на это, Макрон намеревается добиться принятия закона к весне 2027 года.

Тем временем в стране продолжают подготовку к предстоящему космическому саммиту. СМИ предположили, что он станет одним из самых неудачных событий для президента Франции: виной всему организационные проблемы и отказ американских компаний участвовать в мероприятии.