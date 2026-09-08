Макрон призвал Еврокомиссию запретить соцсети детям младше 15 лет
Макрон призвал Урсулу фон дер Ляйен защитить всех детей ЕС от соцсетей
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подготовить общеевропейский закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на письмо французского лидера.
Макрон призвал разработать единые правила для всех стран объединения и обеспечить надежное подтверждение возраста пользователей. При этом система, по его мнению, должна учитывать требования к защите персональных данных.
Кроме того, он призвал регулировать функции соцсетей, способные вызывать зависимость, и заранее вводить стандарты безопасности. Среди возможных мер он назвал ограничение времени использования платформ.
«Ситуация требует срочных мер», — подчеркнул Макрон.
Конституционный совет Франции признал предложенный запрет несовместимым с законодательством Евросоюза. Несмотря на это, Макрон намеревается добиться принятия закона к весне 2027 года.
Тем временем в стране продолжают подготовку к предстоящему космическому саммиту. СМИ предположили, что он станет одним из самых неудачных событий для президента Франции: виной всему организационные проблемы и отказ американских компаний участвовать в мероприятии.