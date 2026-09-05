Макрону предрекли худший космический саммит в Париже

Politico: космический саммит в Париже станет худшим для Макрона

Предстоящий космический саммит станет худшим для президента Франции Эммануэля Маркова из-за проблем с организацией и отказом компаний США от участия. Об этом сообщило издание Politico .

«Организация была из рук вон плохой. Это худший саммит из всех, что организовывал Макрон», — написали авторы материала со ссылкой на слова представителя космической отрасли.

По данным издания, главные проблемы проекта — отставание от графика, развитость цели мероприятия и отсутствие согласованности с ключевыми игроками космического сектора Европы.

В России будущее космической отрасли накануне обсудили в Серпухове. Там прошел форум «Бизнес в космосе».