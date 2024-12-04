Правительство Франции уйдет в отставку впервые за 62 года

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, 331 депутат из 574 отдали свои голоса за принятие резолюции. Это первый с 1962 года случай, когда французский парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия.

«В соответствии с Конституцией Мишель Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке», — заявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Таким образом, правительство должно уйти в отставку, а Мишель Барнье вынужден будет оставить должность премьера.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможности диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению французского главы, Путин «не готов начать переговоры» с Украиной.