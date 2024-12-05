Сегодня 15:46 Как «промакронить» страну? Краткая инструкция на примере событий во Франции Публицист Белов: авторитет Франции еще никогда не падал так низко 0 0 0 Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон. Dominik Butzmann/Dominik Butzmann/BMWK/photothek. / Global Look Press Эксклюзив

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Несколько часов назад телеканал BFMTV обнародовал видеокадры прибытия в Елисейский дворец французского премьер-министра Мишеля Барнье, привезшего президенту Эммануэлю Макрону прошение о своей отставке. Это событие стало результатом утреннего голосования в Национальном собрании Франции по вопросу доверия нынешнему правительству. Голосования, результат которого, как вы понимаете, оказался отрицательным.

Но это только повод. Причина отставки, которую Макрон, к слову сказать, по состоянию на эту минуту пока не принял, лежит в его собственной попытке обмануть народ, лишив того права выбора. Когда на прошедших летом этого года парламентских выборах во Франции большинство голосов досталось представителям левого «Нового народного фронта» и правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, отличительная черта которых при диаметральной противоположности большинства позиций — евроскептицизм и антиглобализм, ставленник глобалистов Макрон не придумал ничего лучшего, как поручить формирование правительства представителю занявшей лишь четвертое место политической силы «Республиканцы» — бывшему еврокомиссару Мишелю Барнье.

Фото: Французский политик Мишель Барнье. Telmo Pinto/Keystone Press Agency / Global Look Press

В итоге «правительство меньшинства» просуществовало всего три месяца. И теперь лидеры партий, проголосовавшие за его отставку, говорят не просто о смене исполнительной власти, но и об отставке самого Макрона, чье желание удержаться в президентском кресле довело страну до сильнейшего экономического и политического кризиса. Кризиса, который, если с ним быстро не совладать, грозит перерасти в настоящий хаос. Вообще, так «промакронить» одну из ведущих держав Евросоюза — это надо было суметь. Куда ни глянь, Макрон умудрился провалиться по всем направлениям. При нем французская экономика перешла в состояние «отрицательного роста» (обожаю этот лукавый термин). Забастовки и массовые протесты фермеров, движение «желтых жилетов» и прочие элементы социального недовольства французов стали при нынешнем президенте неотъемлемой частью французской реальности.

Фото: Chris Emil JanÃƒÅ�En/Keystone Press Agency / Global Look Press

В международных делах авторитет Франции еще никогда не падал так низко. Начиная с антифранцузских национальных революций в бывших африканских колониях, в результате чего энергетическая отрасль Франции лишилась 40% уранового сырья, и заканчивая форменным унижением от союзников, как это было, например, во время знаменитого скандала с контрактом на производство подводных лодок для ВМС Австралии. Непоследовательная, взбалмошная и крайне опасная политика Макрона на украинском направлении вовсе поставила Францию на грань открытой войны с Россией.

Впрочем, ожидать чего-то иного от политика-недоучки, поставленного рулить второй по важности страной в Европе только за близость с банком Ротшильдов, было бы наивно. Макрон — продукт той короткой эпохи, когда глобалисты, посчитав, что ухватили Бога за бороду, расставляли на всех руководящих постах эдаких условных Зеленских. То есть людей, максимально послушных и призванных только изображать руководителя, но в реальности не иметь к этому ни способностей, ни компетенций.

Один такой вот-вот покинет Белый дом в США, второй с каждым днем все ближе к «фонарю на Крещатике». Да и Макрон вряд ли досидит до конца своего президентского срока. Все потому, что их время прошло.