Президент Франции Эммануэль Макрон приказал спецслужбам устранить «неугодных лидеров» в Африке. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Н. Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации „неугодных лидеров“ Африки», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

По информации, поступающей в СВР, администрация Макрона активно ищет способы «политического реванша» в Африке. За последние годы Париж столкнулся с серьезными «потерями» на континенте.

Это можно назвать приходом к власти в ряде бывших французских колоний патриотических сил, которые ставят интересы народа на первое место и не желают быть марионетками финансово-политической олигархии французских глобалистов.

Франция также проявляет интерес к Мадагаскару, где в октябре 2025 года к власти пришли силы, ориентированные на укрепление связей с БРИКС, отметили в пресс-бюро. В Париже разрабатывают планы по смещению нового президента Михаэля Рандрианирины и восстановлению лояльного режима.

«По существу, Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей», — подчеркнули в СВР.

Политическое банкротство Макрона становится все более очевидным. Он не может избавить Францию от репутации метрополии, которая паразитирует на бывших колониях, обкрадывая их и мешая их развитию.

Ранее стало известно, что Макрон поддерживал связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном через его соратника — Султана бен Сулайема. Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что спецслужбы Франции обязаны провести расследование многолетних связей и сотрудничества президента страны по делу о педофилии.