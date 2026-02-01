Расследовать связи Макрона с Эпштейном призвали во Франции

Спецслужбы Франции обязаны провести расследование многолетних связей и сотрудничества президента страны Эммануэля Макрона и проходящего по делу о педофилии покойного американского предпринимателя Джеффри Эпштейна. Об этом на своей странице в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что Макрон поддерживал прямые и посреднические контакты с Эпштейном на посту министра и президента.

«Национальная безопасность под угрозой и никакого расследования?!» — возмутился Филиппо.

Свой пост он написал в реплае к сообщению издания Les Spectateurs, которое ссылается на электронные письма из архива дела Эпштейна, датированные 2016 годом, когда Макрон занимал пост министра экономики, и 2018-м, когда он уже был президентом.

Внесшие дополнение в сообщение пользователи заявили, что в прикрепленных файлах имени Эпштейна нет.

Они пояснили, что в тексте говорится о встречах Макрона с бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Сулайемом, который был другом и деловым партнером покойного финансиста.

Прямых контактов между французским лидером и Эпштейном в опубликованном архиве не нашлось.