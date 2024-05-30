Макрон попросил Трюдо отказаться от санкций в сфере поставок российского титана

Reuters: Макрон попросил исключить российский титан из санкционного списка

Фото: РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу отмены введенных этой страной санкций на поставки титана российского производства. Об этом сообщило Reuters.

По словам собеседника агентства, речь идет о контрактах Airbus и других аэрокосмических компаний, расположенных во Франции и Канаде.

Ранее Макрон заявил, что хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Обсуждение этого вопроса говорит о переходе конфликта на новый этап, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте