Макрон попросил Трюдо отказаться от санкций в сфере поставок российского титана

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу отмены введенных этой страной санкций на поставки титана российского производства. Об этом сообщило
Reuters.
По словам собеседника агентства, речь идет о контрактах Airbus и других аэрокосмических компаний, расположенных во Франции и Канаде.
Ранее Макрон заявил, что
хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Обсуждение этого вопроса говорит о
переходе конфликта на новый этап, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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