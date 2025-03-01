Макрон: ЕС может согласовать новый пакет помощи Украине на саммите 6 марта

Евросоюз одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро на саммите, который состоится 6 марта в Брюсселе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его процитировала газета La Tribune.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — отметил он.

Французский лидер назвал основной целью этой встречи усиление поддержки Украины.

После провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский отправился с визитом в Лондон. Премьер-министр Кир Стармер пообещал украинскому лидеру поддержку столько, сколько потребуется.

Трамп ранее обвинил Зеленского, что тот не готов к миру. Глава Белого дома подчеркнул, что диалог возобновят, когда глава киевского режима поменяет позицию.