Макрон обвинил Россию в разрушении основ демократии в соцсетях
The Spectator: Макрон объявил войну соцсетям из-за влияния России
Президент Франции Эммануэль Макрон жестко раскритиковал мировые соцсети и Россию за влияние на французов через фальшивые аккаунты. Об этом сообщил специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в статье британской газеты The Spectator.
Проекту Илона Маска Х досталось за «ультраправый уклон», а TikTok — за деструктивное влияние.
По мнению Макрона, платформы управляются «процессом максимального возбуждения» и разрушают основы демократических дискуссий. Он поднял вопрос о необходимости регулирования этой отрасли в Европе.
Россию же президент Франции назвал «крупнейшим покупателем подложных профилей».
«Мы видим уже не просто вмешательство, а, как это говорится, „на максималках“», — добавил он.
Как итог, политик призвал европейцев отказаться от соцсетей в пользу государственных СМИ. В издании расценили его заявление как прямой призыв к цензуре под предлогом защиты демократии.
В конце октября рейтинг доверия французов к своему президенту достиг исторического антирекорда за последние 50 лет.