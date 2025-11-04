Президент Франции Эммануэль Макрон добивается ужесточения государственного контроля над высказываниями избирателей, тем самым объявив войну свободе слова. Об этом сообщил специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в статье на сайте Spectator .

«Макрон объявил войну свободе слова. <…> Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить», — заявил он.

Предупреждая французов о фейковых аккаунтах, якобы призванных дестабилизировать европейское общество, Макрон, по мнению аналитика, сам несет угрозу. Он намерен ужесточить госконтроль, а не защитить демократию.

Ранее первая леди Франции Брижит Макрон пожаловалась на расследователей, усомнившихся в ее прошлом. Перед судом по обвинению в кибертравле предстанут 10 человек.