В действиях Макрона увидели плохой знак для европейской демократии
Аналитик Тидмарш: Макрон объявил войну свободе слова под видом защиты демократии
Президент Франции Эммануэль Макрон добивается ужесточения государственного контроля над высказываниями избирателей, тем самым объявив войну свободе слова. Об этом сообщил специалист по международному праву Джеймс Тидмарш в статье на сайте Spectator.
«Макрон объявил войну свободе слова. <…> Угроза заключается в том, что за оставшееся время своего пребывания у власти Макрон все еще может установить правила, определяющие, что европейцы могут и не могут говорить», — заявил он.
Предупреждая французов о фейковых аккаунтах, якобы призванных дестабилизировать европейское общество, Макрон, по мнению аналитика, сам несет угрозу. Он намерен ужесточить госконтроль, а не защитить демократию.
Ранее первая леди Франции Брижит Макрон пожаловалась на расследователей, усомнившихся в ее прошлом. Перед судом по обвинению в кибертравле предстанут 10 человек.