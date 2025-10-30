Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека
Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упала до самого низкого показателя за последние 50 лет. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на данные опроса компании Verian.
«Рейтинг доверия к президенту снова упал в этом месяце и достиг самого низкого уровня, зафиксированного до этого при Франсуа Олланде», — говорится в публикации.
Доверия респондентов сократилось на пять процентных пунктов и сейчас составляет 11%. При этом 84% опрошенных признались, что вообще не доверяют французскому лидеру.
Ранее Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом. Французский лидер отметил, что входящие в «коалицию желающих» страны должны увеличить поддержку Украины.
