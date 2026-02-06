Макрон не исключил запрет видеоигр и чатов с ИИ для детей во Франции

Во Франции могут ввести ограничения для детей на некоторые видеоигры и чаты с ИИ. Об этом в эфире YouTube-канала Brut заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, власти в ближайшие три месяца организуют экспертизу, чтобы узнать научную оценку влияния видеоигр и ИИ-чатов на подрастающее поколение.

Если эксперты признают контент вредным или опасным для детей, в стране введут ограничения на него.

«Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Тогда мы предложим правила», — уточнил Макрон.

Он также выразил мнение, что игры, которые пропагандируют насилие, могут сподвигнуть подростков на совершение преступлений.

Ранее психиатр Елизавета Жесткова назвала ошибочным представление о вреде видеоигр. Она объяснила, что опасность может возникнуть из-за чрезмерного количества времени, проведенного за ними, поэтому длину сессий следует ограничивать. Даже агрессивные игры не могут подтолкнуть детей к насилию, рассказала она.