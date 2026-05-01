Макрон назвал шикарной шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на шутку короля Великобритании Карла III, который сказал, что без Британии США говорили бы на французском. Макрон нашел это замечание остроумным и добавил, что такое развитие событий было бы шикарным.

Во время визита в США король Великобритании вспомнил фразу Дональда Трампа, что без Америки Европа говорила бы на немецком и японском языках. Король пошутил, что без Великобритании американцы общались бы по-французски.

«Это было бы шикарно!» — написал Макрон на своей странице в соцсети Х, комментируя слова британского монарха.

Во время встречи Карл II вручил Трампу рынду с утилизированной британской подводной лодки HMS Trump. Колокол висел на рубке субмарины. Монарх уточнил, что это личный подарок президенту. Американский лидер, в свою очередь, несколько раз пошутил в адрес короля Карла III.