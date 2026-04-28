Трамп пошутил над Карлом III и назвал Британию маленькой

Президент США Дональд Трамп во время церемонии встречи британской королевской четы в Белом доме несколько раз пошутил в адрес короля Карла III, а Великобританию назвал маленьким королевством. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления — ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — сказал американский лидер.

При этом президент США добавил, что сам в Капитолий не поедет, но будет следить за выступлением дистанционно.

Рассуждая об исторических связях Вашингтона и Лондона, Трамп назвал Великобританию «маленьким королевством».

Также глава Белого дома вспомнил свою мать и рассказал, что она симпатизировала будущему королю, когда тот еще носил титул принца Чарльза. По словам Трампа, она называла молодого Чарльза милым. Эти слова зал встретил смехом.

Также во время визита в Великобританию нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Карла III.