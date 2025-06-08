Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил вмешаться в ситуацию в Юго-Восточной Азии, если Китай не вынудит КНДР отказаться от партнерства с Россией. Этим он грубо нарушил международные нормы. Об этом сообщил сайт Sohu .

Громкое заявление Макрон сделал на форуме Shangri-La Dialogue. Китайский журналист объяснил его слова бессилием перед зашедшим в тупик российско-украинским конфликтом и слабым положением Франции на международной арене. Запад, по его словам, в срочном порядке ищет объект для перекладывания ответственности.

«Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений», — заявил автор статьи.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обвинил Макрона в нарушении конституции своей страны. Он нашел официальное подтверждение того, что Франция стала прямым участником конфликта на Украине.