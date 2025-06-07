Франция официально подтвердила участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, ссылаясь на публикацию Генерального штаба Вооруженных сил Франции в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на пост в аккаунте ВС Франции в соцсети, где с помощью эмодзи изображен украинский герб, а также говорится о поддержке украинской армии.

«Серьезный твит с официального аккаунта Генерального штаба, сообщающий нам, что Франция вовлечена в конфликт между Украиной и Россией», — написал Дюпон-Эньян в соцсети X.

По мнению политического деятеля, президент Франции Эммануэль Макрон ставит своей целью исключительно военное противостояние. Дюпон-Эньян выразил обеспокоенность по поводу того, что французский лидер не следует Конституции страны, и призвал принять меры для прекращения этого.

Ранее Макрона обвинили в растрате денег Франции на Украину. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что сейчас французская армия находится в наихудшем за всю историю республики состоянии. По его мнению, у нее не осталось ни цента. Макрон все это время лгал и спускал средства на поддержку ВСУ.