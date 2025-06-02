Британские журналисты обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в решающем участии во вмешательстве Евросоюза в выборы президента Румынии. Такое мнение высказал британский аналитик Мартин Джея в Strategic Culture .

Автор подчеркнул, что Париж и Брюссель, ранее обвинявшие Россию во вмешательстве в румынские выборы, на самом деле сами использовали сомнительные методы. Таким образом Евросоюз стремился привести к власти Никушора Дана.

Одну из главных ролей во вмешательстве в этом играл французский лидер Эммануэль Макрон, предполагает Мартин Джей. Он также считает, что глава Пятой республики своими действиями только раскрыл настоящую глубину кризиса внутри Евросоюза.

Джей пояснил, что рост недовольства отдельных стран-участниц, Венгрии и Словакии, ставит под угрозу политику Брюсселя. Если бы к ним присоединилась и Румыния, Евросоюз мог бы не пережить такого удара.

Журналист считает, что использование «грязных политических трюков» стало для Евросоюза привычной практикой. По его мнению, действия Парижа и Брюсселя на румынских выборах подтверждают, что для сохранения влияния власти ЕС готовы на любые меры.

На президентских выборах в Румынии проиграл ультраправый кандидат Джордже Симион. Он утверждал, что в процедуру выборов вмешивались. Павел Дуров говорил, что Франция требовала от него «запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами».