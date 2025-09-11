Макрон направит в Польшу истребители Rafale после вторжения дронов

Макрон: Франция задействует три истребителя для защиты Польши и востока Европы

Франция обещала властям Польши после вторжения БПЛА направить истребители Rafale для патрулирования воздушного пространства над странами на востоке Европы. Об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон в соцсети X.

Он отметил, что для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга Европы задействуют три истребителя Rafale. Макрон добавил, что обсудил эти планы с премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Великобритании Киром Стармером.

Иностранные беспилотники пересекли воздушное пространство на восточной границе Польши в ночь на среду, 10 сентября. Для перехвата дронов задействовали авиацию стран НАТО.

Британские власти также предложили Польше свои истребители Eurofighter. Со стороны Нидерландов в ближайшее время польским военным поступят две установки Patriot.