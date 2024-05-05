Макрон испугался мощности и дальности российских ракет | 360°

Мир 05 мая 2024, 05:44 Макрон испугался мощности и дальности российских ракет Макрон: дальность ракет РФ подвергают опасности Румынию, Польшу и Францию РИА «Новости»

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Дальность и мощность баллистических ракет России подвергают опасности европейские страны. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон в беседе с газетой La Tribune.

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — сказал он.

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Ранее планировщики НАТО оценили шансы «прямого вторжения» России в одну из стран-участниц блока в ближайшие годы. В итоге вероятность такого исхода событий оказалась маленькой. В том числе и российское правительство много раз отмечало, что РФ не намерена ни на кого нападать, тогда как Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

Как отмечали в командовании ВС Польши, польская армия в мае начнет переброску военной техники на север страны — в регионы, расположенные рядом с границей с Калининградской областью. Такие действия связаны с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Это одни из самых масштабных учений за последние десятилетия.