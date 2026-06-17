Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российский трек «Капибара»

Елисейский дворец опубликовал в Instagram* видео с саммита G7 под российский трек «Капибара». На необычный выбор музыки обратили внимание пользователи соцсетей.

Для Парижа этот трек стал почти традиционным. Ролик с той же песней французская сторона уже выкладывала в прошлом году. Тогда «Капибара» зазвучала в TikTok президента Франции Эммануэля Макрона. В комментариях пользователи с иронией отреагировали на выбор музыки.

«Скоро встреча с Путиным?» — спрашивали одни.

Другие честно пытались разобраться в концепции.

«При чем здесь капибара?» — удивлялись комментаторы.

Песня вышла в 2022 году и быстро стала вирусной в соцсетях. Почему именно она снова понадобилась французам для ролика с мировыми лидерами, пока осталось загадкой. Возможно, капибара — самый нейтральный участник международной политики.

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